Mountain bike: Ferrand-Prévot domina le Olimpiadi da favorita, undicesima Chiara Teocchi

Era la donna più attesa, la favorita numero uno, campionessa del mondo in carica e pronta a dar spettacolo davanti al pubblico di casa: non ha tradito le aspettative Pauline Ferrand-Prévot alle Olimpiadi di Parigi 2024 nella prova di cross country di mountain bike al femminile. Sulla collina d’Élancourt non c’è stata storia con la 32enne nativa di Reims che ha dominato in lungo e in largo.

Dopo un primo giro di apparente studio, l’ex campionessa del mondo anche su strada è riuscita a prendere il largo, staccando le rivali e volando in solitaria verso il traguardo, senza patemi arrivati dalle rivali. Succede di tutto per le altre due medaglie.

Lecomte e Pieterse sono le uniche che provano a tenere il passo della poi vincitrice, ma per la transalpina arriva addirittura il ritiro dopo quattro tornate a causa di una bruttissima caduta (è rimasta incosciente per qualche istante), mentre la neerlandese è costretta a fermarsi per un problema meccanico, perdendo diverse posizioni.

A prendere le medaglie, approfittando della situazione, sono la statunitense Haley Batten e la svedese Jenny Rissveds, mentre chiude quarta Pieterse. In casa Italia la migliore è Chiara Teocchi, undicesima, mentre è quattordicesima Martina Berta: mai in gara per il podio le due azzurre.