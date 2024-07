MotoGP, Marc Marquez: “Il contatto con Morbidelli mi ha dato lo scatto giusto. Bagnaia eccezionale”

Un capolavoro. Marc Marquez ha ottenuto la seconda posizione in occasione del GP della Germania, nona tappa del Motomondiale 2024 di MotoGP. L’ex Campione del Mondo per l’ennesima volta ha sfoggiato il suo grande feeling con il circuito del Sachsenring, rendendosi artefice di una straordinaria rimonta dalla tredicesima piazzola in griglia.

Giro dopo giro la furia iberica ha risalito la china, centrando il posto d’onore approfittando anche della clamorosa caduta di Jorge Martin, leader della gara che a due giri dalla fine è scivolato sulla ghiaia, lasciando la vittoria a Francesco “Pecco” Bagnaia, adesso nuovamente in vetta alla classifica piloti. Da segnalare anche quanto fatto da Alex Marquez, piazzatosi sul gradino più basso del podio.

Visibilmente soddisfatto, una volta arrivato al parco chiuso, Marc Marquez ha commentato la sua prestazione: “È stato un weekend incredibile. Dalla FP1 abbiamo avuto davvero tanta difficoltà, ma non abbiamo mai mollato. Siamo stati sfortunati poi in Q1 per dei problemi tecnici. Ieri siamo stati però costanti, oggi invece abbiamo sistemato qualcosa nell’elettronica; passo dopo passo mi sono sentito sempre meglio”.

Il centauro del Team Gresini ha poi aggiunto: “Il contato con Morbidelli mi ha fatto fare ‘clic’; lì ho capito che potevo attaccare. Bellissimo condividere il podio con mio fratello. Pecco ha fatto un lavoro eccezionale mettendo pressione a Martin. Io sono davvero contento, adesso me la godo“.

Successivamente, ai microfoni di Sky Sport Italia, il pilota ha chiosato: “Per il futuro è importante fare un weekend più stabile, devo cercare di fare questo nella seconda metà di stagione. Possiamo lottare quasi alla pari così come fatto al Mugello. Per il momento ci sono due piloti più forti di noi, dobbiamo lavorare per essere più vicini. Vincere? Lo avevo detto giovedì. Per lottare con Jorge e Pecco devi fare il weekend perfetto. Abbiamo fatto il contrario, ovvero un fine settimana disastroso. Ieri ho sofferto tanto, oggi mi sono svegliato meglio grazie al lavoro dei fisioterapisti. Per questo ho potuto guidare alla mia maniera”.