MotoGP: il cuore d’oro di Francesco Bagnaia e Domizia Castagnini. I regali di nozze saranno devoluti in beneficenza

Un Campione. Dentro e fuori la pista. Il prossimo 20 luglio Francesco “Pecco” Bagnaia convolerà a nozze con Domizia Castagnini. L’evento è pianificato a Pesaro, precisamente presso il Duomo della città marchigiana.

A pochi giorni dal grande giorno il ducatista, ritornato leader del Mondiale dopo la bella vittoria dello scorso weekend al circuito del Sachsenring, ha comunicato una decisione molto importante: i futuri sposi hanno infatti scelto di devolvere il ricavato dei loro regali di nozze all’Ospedale materno infantile Regina Margherita di Torino.

Per la precisione, la donazione sarà destinata all’UGI, Unione dei Genitori Italiani contro il tumore dei bambini, già pronta a introiettare il fondo per costruire una palestra idonea per il percorso di riabilitazione dei pazienti.

“Ancora una volta Pecco Bagnaia dimostra la sua grande generosità e altruismo – ha detto la direttrice del Dipartimento Patologia e Cura del Bambino dell’ospedale Franca Fagioli – ha sempre avuto un occhio di riguardo per Ugi e per i nostri bambini del Regina Margherita e in un giorno per loro indimenticabile non si dimenticano di pensare a chi sta lottando per la guarigione, una guarigione globale fisica psichica e sociale, potendo beneficiare di una indispensabile palestra di riabilitazione”.