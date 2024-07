MotoGP, GP Germania 2024. Bagnaia di nuovo “uomo della domenica”? Avrà la meglio su Martin nella gara intera?

Alle ore 14.00 odierne scatterà il Gran Premio di Germania di MotoGP. La Sprint di ieri si è risolta con il trionfo dei ‘Rogues’ del branco Ducati, ovverosia il binomio composto da Jorge Martin e dal Team Pramac, nel 2025 destinati a prendere strade differenti da quella che conduce a Borgo Panigale.

Il lealista Francesco Bagnaia si è dovuto accontentare del gradino più basso del podio, cedendo 5 punti in un Mondiale ancora tutto da vivere. Il madrileno si è riportato a +15 sull’italiano, il quale – però – come d’abitudine, è pronto a scatenarsi alla domenica.

Abbiamo già assistito a svariati esempi di come Pecco, sulla distanza “vera”, sappia esaltarsi più di quanto non faccia nella gara dimezzata. Vedremo se, anche oggi in un contesto storicamente poco amato qual è il Sachsenring, il ventisettenne piemontese ruggirà più forte dello spagnolo nel giorno in cui viene assegnato il punteggio pieno. La partita per l’Iride è tutta qui, fra il numero 1 e il numero 89.

Tanti gli outsider nella rincorsa alla vittoria di giornata, a cominciare dalle Aprilia di Miguel Oliveira e Maverick Viñales, rispettivamente secondo e sesto nella Sprint, a conferma dell’ottima competitività della RS-GP. Mai escludere dal novero dei pretendenti al successo Enea Bastianini, sempre presente nelle posizioni di vertice, seppur senza aver ancora realizzato un acuto.

Last but not least, Marc Marquez dovrà fare i conti con le proprie condizioni fisiche. L’highside patito venerdì ha lasciato in eredità una frattura a un dito, oltre a svariate botte, che hanno inevitabilmente condizionato in negativo il suo rendimento. El Trueno de Cervera sarebbe stato il favorito per vincere. Viceversa è ammaccato, e sarà “solo” uno dei tanti incomodi nel duello Bagnaia-Martin.