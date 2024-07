MotoGP, Franco Morbidelli: “Una bella gara. Nella prima parte ho usato troppo le gomme…”

Franco Morbidelli sorride al termine del Gran Premio di Germania, nono appuntamento del Mondiale MotoGP 2024. Sul tracciato del Sachsenring, infatti, il pilota del team Ducati Pramac ha completato il suo weekend migliore della stagione con due prove solide e condotte sempre vicino al podio. Anzi, probabilmente oggi ha fatto qualcosa in più rispetto a ieri.

Al termine della gara in terra teutonica, il pilota romano ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Un weekend che mi ha dato risposte importanti. Oggi addirittura mi sentivo di poter rimontare su Jorge. Infatti gli ero arrivato sotto. Poi, quando è successo, mi sono accorto di aver usato troppo le gomme. Anzi, quasi cado in curva 1. A quel punto mi sono detto di gestire e speravo nel podio. Non mi è riuscito”.

“Franky” prosegue nel suo racconto della gara: “Nella seconda parte della gara ho provato a dare tutto ed a resistere il più possibile. Mi sono divertito duellando per alcuni attacchi subiti. Se avessi gestito maggiormente nella prima parte? Non so cosa avrei potuto fare. Sicuramente avrei avuto più gomma, ma non so. Quando ho passato Bagnaia e ho visto nel cartello che avevo guadagnato 8 decimi avevo capito che “Pecco” stava gestendo le gomme”.