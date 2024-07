MotoGP, Francesco Bagnaia: “Sono pronto alla sfida di Silverstone dopo la pausa”

La pausa estiva è già nell’album dei ricordi per gli alfieri del Motomondiale. Dal 2 al 4 agosto il Circus delle due-ruote tornerà a farsi sentire a Silverstone (Gran Bretagna) dove moto e piloti vorranno celebrare il settantacinquesimo anniversario del campionato con livree speciali.

Il campione del mondo in carica della MotoGP, Francesco Bagnaia, nonché leader della graduatoria iridata dopo aver vinto gli ultimi quattro GP, si presenta in Inghilterra con l’obiettivo di dar seguito al suo magic moment. Allo stato attuale delle cose, Pecco comanda la classifica generale con 222 punti, con 10 lunghezze di margine sullo spagnolo Jorge Martin.

“Le nostre vacanze sono terminate prima rispetto agli altri piloti. La settimana scorsa siamo stati a Misano per il World Ducati Week e abbiamo potuto sfidarci con la nuova Panigale V4 S. È stata una bella occasione per riprendere confidenza con la pista, ma soprattutto per incontrare i nostri tifosi provenienti da tutto il mondo. Dopo la Lenovo Race of Champions ora si torna a fare sul serio!“, ha dichiarato Bagnaia (fonte: sito ufficiale della Ducati).

“In questa pausa mi sono anche riposato e ora sono pronto ad affrontare questa seconda parte di stagione che sarà sicuramente molto intensa ed impegnativa. Non vedo l’ora sia venerdì per riprendere da dove ci siamo interrotti“, ha concluso Pecco.