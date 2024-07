MotoGP, Francesco Bagnaia: “Non mi sono mai arreso e alla fine è stato Martin a cadere”

Un superbo Francesco Bagnaia si è andato a prendere la vittoria del GP di Germania, tappa del Mondiale 2024 di MotoGP. Per la prima volta in carriera, Pecco ha centrato il bersaglio grosso, sfruttando l’errore a due giri dalla fine suo rivale per il campionato Jorge Martin (Ducati Pramac).

Lo spagnolo guidava le fila della gara, ma è stato costretto a tirare per un Bagnaia vicino e in pressione. La caduta in curva-1 si spiega anche così e quindi grande soddisfazione per il piemontese che ha preceduto i fratelli Marc e Alex Marquez (Ducati Gresini), con l’otto volte campione del mondo protagonista di una rimonta pazzesca, partendo dalla 13ª casella. In top-5 hanno concluso Enea Bastianini e Franco Morbidelli.

Con questo risultato, Pecco balza in testa al campionato prima della pausa estiva, con 10 lunghezze di margine di Jorge: “Non è stato facile, ci ho provato in tutti i modi a essere davanti a tutti. Martin mi ha poi superato e ho pensato di gestire le gomme per dare tutto nella seconda parte. Stavo recuperando e ho notato che Jorge (Martin, ndr.) faceva qualche errorino e poi è caduto a due giri dalla fine. È la mia prima vittoria al Sachsenring e sono molto contento“, ha dichiarato a caldo.

Ai microfoni di Sky Sport, Pecco è tornato sul confronto in pista: “Prima o poi uno dei due doveva far qualcosa. Negli ultimi 10 giri abbiamo spinto con gomme al limite, non avevamo più trazione e stavamo girando fortissimo. Nel giro prima in cui è caduto Martin, ho perso il davanti anch’io, ero veramente al limite. Io ho semplicemente pensato di non mollare fino alla fine e lo stesso lui. E alla fine sono rimasto in piedi io“.

“I pianeti non si sono allineati, ma abbiamo fatto in modo che ciò accadesse. Non è stato un inizio di campionato semplice, ma siamo riusciti a metterci a posto per vincere. Qui è stato simile a Barcellona, io ho visto che Martin e Morbidelli forse hanno spinto più del dovuto. Mi era anche andata un po’ giù la temperatura e ho compreso che se mi fossi attaccato a loro probabilmente non avrei potuto insistere come ho fatto fino alla fine“, ha raccontato il piemontese.

E poi grande soddisfazione essendo successo poco prima del matrimonio con la sua Domizia e una dedica speciale a fine gara: “La quarta vittoria di fila, l’ultima da scapo. È stato fantastico. Avevo notato nel corso del week end un gruppo di tifosi che faceva il tifo per me e ho voluto regalare le mie saponette ai bambini, essendo ripromesso di farlo in caso di vittoria“.