MotoGP, Enea Bastianini: “Buon inizio di weekend, voglio proseguire dopo le buone cose di Mugello e Assen”

Enea Bastianini ha concluso al sesto posto le pre-qualifiche del Gran Premio di Germania, nono appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato del Sachsenring, con temperature fresche per atmosfera e asfalto, abbiamo assistito ad un turno nel quale le cadute (soprattutto alla temibile “Waterfalle”) l’hanno fatta da padrone. Tra questi anche il romagnolo è finito nella ghiaia di quella curva.

Il miglior tempo, per distacco, lo ha messo a segno Maverick Vinales in 1:19.622 con ben 340 millesimi di vantaggio su Jorge Martin e 362 su Miguel Oliveira. Quarta posizione per Alex Marquez a 407, quinta per Francesco Bagnaia a 439 mentre è sesto, nonostante caduta, Enea Bastianini a 463. Settimo Franco Morbidelli a 464 millesimi, ottavo Pedro Acosta a 520 davanti a Fabio Di Giannantonio a 658 e Brad Binder, che completa la top10, a 662.

Al termine del venerdì sulla pista della Sassonia il portacolori del team Ducati Factory ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Vengo da due weekend molto positivi e voglio continuare in questa direzione. Ora conosco meglio il mio team e la moto. Tutto mi viene molto più semplice e lo si vede anche in pista. Prima non riuscivo a fare incastrare tutte le cose. La GP24 è simile alla GP23 ma mi ha dato qualcosa in più”.

Il futuro è stato deciso. Una scelta che dà una mano? “Sicuramente al Mugello tutto era ancora incerto. Non sapevo il futuro mio e quello degli altri. Volente o nolente non inciderà al massimo, ma ci pensi. Ora che so che sarò in KTM sono più tranquillo. Ci voleva questo periodo qui. Il mio periodo in Ducati è stato particolare. Un anno fa due gravi infortuni mi hanno limitato. Ora è tutto diverso e lo si vede anche in pista ma è già tempo di pensare al 2025 con una nuova avventura”.