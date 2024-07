Medagliere Parigi 2024: il pronostico di Gracenote. Italia in lieve crescita rispetto a Tokyo

Mancano ormai 6 giorni alle prime competizioni valevoli per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, mentre le prime medaglie verranno assegnate sabato 27 luglio all’indomani della Cerimonia d’Apertura. L’Italia si presenta nella capitale francese con la spedizione più ambiziosa e competitiva di sempre, quindi l’obiettivo sarà quello di migliorare il bottino raccolto nell’ultima edizione di Tokyo (10-10-20) e confermarsi nella top10 del medagliere.

In base alle previsioni definitive degli esperti di Gracenote, quotata società statunitense di analisi, il Bel Paese ha le potenzialità per recitare un ruolo da protagonista a Parigi 2024. Secondo questi pronostici, il Team Italia stabilirebbe un nuovo record di podi con 46 medaglie complessive (6 in più rispetto al primato stabilito in Giappone) in 20 sport diversi.

Nuoto e scherma dovrebbero ottenere 7 medaglie a testa, poi ne arriverebbero 4 dal ciclismo e 3 da atletica, judo, vela e tiro. Previsti 2 podi a testa tra boxe, canottaggio, taekwondo e volley, mentre le altre top3 sarebbero firmate da canoa, tuffi, ginnastica ritmica, pentathlon moderno, arrampicata, tennis, pallanuoto e sollevamento pesi.

Di seguito il dettaglio degli 11 ori indicati da Gracenote: Irma Testa (pugilato), Aziz Abbes Mouhiidine (pugilato), Giovanni De Gennaro (canoa slalom), il fioretto femminile a squadre (scherma), Tommaso Marini (scherma), Alice Volpi (scherma), Elena Micheli (pentathlon moderno), Ruggero Tita/Caterina Banti (vela), Thomas Ceccon (nuoto), Vito Dell’Aquila (taekwondo) ed il volley femminile. Con un bottino di 11 ori, 20 argenti e 15 bronzi, gli Azzurri chiuderebbero in ottava posizione nel medagliere alle spalle del Giappone e subito davanti alla Germania.

PREVISIONI GRACENOTE MEDAGLIERE OLIMPIADI PARIGI 2024