Max Verstappen si sfoga contro i media britannici: “Fate il tifo per un vostro connazionale quando giudicate”

A muso duro. Max Verstappen sarà costretto a una gara un po’ diversa da quelle a cui ha abituato. A Silverstone, l’asso olandese sarà al via della quarta casella, visto il danno rimediato al fondo nelle qualifiche che non gli ha permesso di massimizzare la propria prestazione.

A partire davanti a tutti saranno le due Mercedes di George Russell e di Lewis Hamilton, in una top-3 dominata dal Regno Unito, considerando il terzo tempo nel time-attack di Lando Norris con la McLaren. Si prevede per questo un GP molto interessante.

Legato al discorso “nazionalità”, Verstappen si è lamentato con i media in questo week end, rei di essere faziosi nel giudicare gli eventi in pista. Il pensiero va all’episodio di Spielberg, dove Norris e Max sono venuti a contatto nel 64° giro e il pilota della Red Bull ha ricevuto una penalità di 10″. Sulle testate del Regno Unito del settore sono arrivate tante critiche nei suoi confronti.

“80/85% della stampa in F1 è inglese, dunque siete dominanti sotto questo aspetto. Ciò significa che nella vostra mente preferite la vittoria di un vostro connazionale, o in caso di incidente siete dalla loro parte. Gli ex piloti, la maggior parte di essi, sono britannici. È una faccenda a senso unico“, le parole del leader del Mondiale 2024.