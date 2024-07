Mattia Furlani torna in gara ed è secondo in Ungheria: misura valida, Tentoglou insuperabile

Mattia Furlani ha fatto il proprio ritorno in gara dopo aver conquistato la medaglia d’argento agli Europei di Roma ormai un mese fa (nel frattempo si è dovuto concentrare sull’Esame di Maturità). Il giovane talento azzurro ha scelto la pedana di Szekesfehervar (Ungheria) per riprendere la marcia di avvicinamento alle Olimpiadi di Parigi 2024, dando vita a un nuovo duello con il greco Miltiadis Tentoglou in occasione di una tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza).

Dopo lo spalla a spalla ai Mondiali Indoor (vittoria dell’ellenico in virtù della seconda miglior misura) e il successo del Campione Olimpico nella rassegna continentale di Roma, il 19enne ha chiuso al secondo posto la gara di salto in lungo andata in scena in terra magiara. Il nostro portacolori si è espresso in 8.08 metri al secondo tentativo (0,1 m/ di vento contrario), picco di una serie aperta da un nullo e poi caratterizzata da un 7.93 al terzo assalto, un 7.87 alla quarta prova e due nulli in chiusura.

Ovviamente il laziale è capace di ben altre misura, come testimonia l’8.38 di record del mondo under 20 siglato nella capitale, e i margini di miglioramento sono enormi. Si tratta comunque di un buon viatico verso i Giochi, dove l’azzurro si presenterà per dare la caccia a una medaglia alla sua prima apparizione a cinque cerchi. Anche oggi Miltiadis Tentoglou è stato insuperabile: successo con un affondo da 8.23 metri alla quarta apparizione in pedana dopo un precedente 8.18. Terzo l’uzbeko Anvar Anvarov (8.02) davanti al cubano Lester Lescay (8.02).