Matteo Piras, Olimpiadi Parigi 2024 judo: scheda e giorni di gara

Matteo Piras è pronto ad effettuare il suo debutto olimpico a 30 anni dopo una lunga gavetta ed un improvviso cambio di marcia a partire dal 2022, che lo ha proiettato stabilmente nel giro della Nazionale maggiore. Nonostante gli ottimi risultati di Elios Manzi, ha avuto il merito di tenere botta sovvertendo poi le gerarchie interne in extremis con un avvio di 2024 molto convincente. Da testa di serie n.8, sarà uno dei tanti outsider in lizza per le medaglie nei -66 kg.

Nome: Matteo

Cognome: Piras

Luogo e data di nascita: Torino, 30 settembre 1993

Sport e disciplina: judo (66 kg, Team Event)

Quando gareggia: domenica 28 luglio (66 kg), sabato 3 agosto (Team Event)