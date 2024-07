Matteo Berrettini torna subito in campo a Kitzbuehel: avversari e scenari di tabellone

Archiviato il successo nel torneo di Gstaad (Svizzera), Matteo Berrettini può avere ambizioni anche nel prossimo appuntamento sulla terra rossa in altura (22-28 luglio). Il riferimento è all‘ATP250 di Kitzbuehel, dove l’azzurro potrebbe far valere le sue qualità tennistiche ben si spostano sul background. Una terra veloce, con il rimbalzo molto alto, adatta al gioco di Matteo.

L’esordio però non sarà dei più semplici, al cospetto dell’insidioso russo Pavel Kotov, non molto mobile, ma decisamente potente da fondo. Un avversario con le molle. Nel caso in cui, Berrettini dovesse approdare agli ottavi di finale dovrà vedersela contro il cileno Alejandro Tabilo, capace in stagione di spingersi anche alle semifinali degli Internazionali d’Italia battendo nel proprio percorso Novak Djokovic.

Un rivale complicato il mancino sudamericano, che potrebbe mettere in crisi dal lato del rovescio Matteo. Vedremo quali contromisure troverà il nostro portacolori. Nei quarti di finale l’incrocio potrebbe essere con il padrone di casa, Sebastian Ofner, mentre nel penultimo atto i nomi più qualificati sono quelli dell’argentino Tomas Martin Etcheverry e del serbo Laslo Djere. Atto conclusivo che potrebbe vedere uno tra l’argentino Sebastian Baez e il portoghese Nuno Borges, quest’ultimo in Finale a Bastad e avversario di Rafa Nadal.

Di seguito il tabellone del torneo e i possibili avversari di Matteo Berrettini:

TABELLONE ATP 250 KITZBÜHEL 2024

Baez (ARG) [1]-Bye

Tirante (ARG) [SE]-Thiem (AUT)

Gaston (FRA)-Altmaier (GER)

Fucsovics (HUN)-Carballes Baena (ESP) [7]

Martinez (ESP) [4]-Bye

Qualificato-Nagal (IND)

Diaz Acosta (ARG)-Coria (ARG)

Qualificato-Borges (POR) [6]

Djere (SRB) [8]-Qualificato

Seyboth Wild (BRA)-Schwaerzler (AUT) [WC]

Munar (ESP)-Hanfmann (GER)

Bye-Etcheverry (ARG) [3]

Ofner (AUT) [5]-Neumayer (AUT) [WC]

Moreno de Alboran (USA) [WC]-Qualificato

Berrettini (ITA)-Kotov

Bye-Tabilo (CHI) [2]

AVVERSARI MATTEO BERRETTINI ATP KITZBUEHEL 2024

Primo turno – Pavel Kotov

Ottavi di finale – Alejandro Tabilo

Quarti di finale – Sebastian Ofner (eventuale)

Semifinale – Tomas Martin Etcheverry/Laslo Djere (eventuale)

Finale – Sebastian Baez/Nuno Borges (eventuale)