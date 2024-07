Matteo Berrettini centra la semifinale a Gstaad: Auger-Aliassime si inchina in due tie-break, sarà sfida a Tsitsipas

Matteo Berrettini ritrova la semifinale a Gstaad! Nella località che gli regalò il primo titolo ATP nel 2018, l’azzurro piega ai quarti di finale Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 7-6(7) 7-6(2) in oltre due ore di gioco, gestendo alla perfezione i momenti importanti del match. Domani affronterà Stefanos Tsitsipas in quello che sarà un vero e proprio big match.

Un primo set equilibratissimo, tiratissimo e senza esclusione di colpi. I primi quattro turni di battuta scivolano via in maniera estremamente veloce, poi le prime chance arrivano per Berrettini in risposta sul 2-2: sulle quattro palle break è estremamente bravo il canadese con il servizio, mentre l’azzurro ha qualche rimpianto sull’ultima occasione, quando con il rovescio non riesce a far partire lo scambio. Nel game seguente Berrettini deve risalire da 0-40 e lo fa con due prime vincenti e con un vero e proprio miracolo difensivo con il dritto.

Si procede in maniera relativamente liscia fino al tiebreak: il romano va subito avanti 2-0, ma dilapida il vantaggio con un bruttissimo slice, un clamoroso appoggio sopra la rete che si infrange sul nastro e un ace di seconda che beffa l’azzurro che non riesce a rispondere. Berrettini che scappa ancora sul 5-3 con un gratuito di Auger-Aliassime, ma il canadese pesca la risposta per risalire sul 5-5. Auger-Aliassime che annulla un primo set point, poi sul 6-6 fa un disastro a rete, ma questo disastro viene contraccambiato da Berrettini sul 7-6. Alla fine però è il giocatore italiano a vincere un tiebreak pieno di errori e harakiri per 9-7 con una stoica difesa in back.

Anche il secondo set è tiratissimo e procede anche in maniera più lineare del primo, senza palle break. Il game più lottato del set è l’ottavo, con Auger-Aliassime che deve faticare al servizio, ma si tiene a galla con la prima, stesso discorso sul 5-6 30-30. Si giunge quindi a un nuovo tiebreak e Berrettini parte fortissimo: una gran risposta d’incontro e un punto tutto all’attacco per scappare subito sul 5-0 e chiude d’autorità sul 7-2.

Berrettini che ha servito davvero bene per tutto il match: 70% di prime in campo con il 78% di resa e il 63% di punti vinti anche con la seconda. Matteo ha annullato tutte e tre le palle break concesse.