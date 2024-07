Matilde Biagiotti, Olimpiadi Parigi 2024 nuoto: scheda e giorni di gara

Prime Olimpiadi per lei e la voglia di dare un contributo importante in ottica staffetta 4×200 stile libero. Quest’anno, per la prima volta, ha abbattuto il muro dei 2′ e proverà a fare meglio nei Giochi. Allenata da Stefano Franceschi, la toscana punta quindi a migliorare i propri riscontri cronometrici, sognando di conquistare l’accesso alla Finale olimpica con la staffetta 4×200 sl.

Nome: Matilde

Cognome: Biagiotti

Luogo e data di nascita: Bagno a Ripoli, 29 settembre 2005

Sport e disciplina: nuoto (4×200 sl)

Quando gareggia: giovedì 1° agosto (batterie 4×200 sl), giovedì 1° agosto (finale 4×200 sl)