Margherita Panziera, Olimpiadi Parigi 2024 nuoto: scheda e giorni di gara

Margherita Panziera arriva da due stagioni caratterizzate da tanti problemi fisici. Nel 2022 a Roma si è laureata bi-campionessa europea, nei 100 e nei 200 dorso, ripetendo l’exploit di due anni prima a Budapest e poi enormi difficoltà causate da malanni fisici che non l’hanno più abbandonata. La Panziera vista al Sette Colli può aspirare al massimo alla semifinale dei 200 dorso ma la speranza è che poter lavorare in pace nelle ultime settimane le abbia permesso di tornare sui suoi livelli migliori e a quel punto le porte della finale potrebbero schiudersi. Importtante il suo recupero anche in chiave staffetta mista.

Nome: Margherita

Cognome: Panziera

Luogo e data di nascita: Montebelluna, 12/8/1995

Sport e disciplina: nuoto, 100 e 200 dorso, 4×100 mista

Quando gareggia: 29/30 luglio (100 dorso), 1/2 agosto (200 dorso), 3/4 agosto (4×100 mista donne)