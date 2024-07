Lucrezia Magistris, Olimpiadi Parigi 2024 sollevamento pesi: scheda e giorni di gara

Lucrezia Magistris si appresta ad effettuare il debutto olimpico dopo aver ottenuto il pass in extremis e per il rotto della cuffia nella categoria 59 kg. La lombarda, argento europeo nel 2022, ha cominciato il periodo di qualificazione con una preoccupante serie di gare fuori classifica per poi uscire dal tunnel a dicembre 2023 in quel di Doha con un record italiano (217 kg) valso a posteriori il ticket per Parigi. Ai Giochi le medaglie saranno fuori portata, quindi l’obiettivo più realistico potrebbe essere quello di sfondare finalmente il muro dei 220 kg.

Nome: Lucrezia

Cognome: Magistris

Luogo e data di nascita: Pavia, 21 aprile 1999

Sport e disciplina: sollevamento pesi, 59 kg

Quando gareggia: giovedì 8 agosto