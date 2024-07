Lotta, l’Italia chiude gli Europei Under 17 con una medaglia: Angela Casarola unica nota lieta della spedizione

Va in archivio con un bottino di una sola medaglia per l’Italia il primo dei due appuntamenti ravvicinati in programma a Novi Sad (Serbia) per quanto riguarda la lotta giovanile continentale. La selezione azzurra ha chiuso i Campionati Europei Under 17 2024 con un bronzo, conquistato dalla promessa del settore femminile Angela Casarola.

La sedicenne comasca, già capace di ottenere ben sei titoli nazionali tra le varie classi d’età oltre ad un argento europeo U15, si è confermata nuovamente competitiva anche in ambito internazionale aggiudicandosi un terzo posto nei -49 kg che forse le sta anche un po’ stretto. Casarola ha infatti perso ai quarti con l’ungherese Szonja Nemeth (argento) per priorità sul punteggio di 4-4, dominando poi nel tabellone di ripescaggio e nella finalina.

Niente da fare invece per gli altri 15 giovani italiani impegnati a Novi Sad nella rassegna continentale U17, tutti fuori dal giro delle medaglie. Fari puntati adesso sugli Europei Under 20, in programma da oggi fino a domenica 7 luglio, con ben 22 azzurrini (tra cui Fabiana Rinella, Immacolata Danise) e Raul Caso di scena nella località serba per provare a salire sul podio.