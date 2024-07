Lorenzo Patta, Olimpiadi Parigi 2024 atletica: scheda e giorni di gara

Lorenzo Patta è entrato nella leggenda dello sport italiano conquistando, assieme a Tortu, Desalu e Jacobs, l’incredibile oro della staffetta 4×100 a Tokyo. Le pagine del libro, però, non sono finite per il velocista sardo che, dall’alto dei suoi 24 anni, vuole ancora firmare qualche impresa. Ha dovuto spesso fare i conti con i problemi fisici che l’hanno tormentato anche in questa stagione ma carattere e classe non gli mancano e cercherà di giocarsi un posto in staffetta. L’obiettivo è il massimo.

Nome: Lorenzo

Cognome: Patta

Luogo e data di nascita: Oristano, 23/5/2000

Sport e disciplina: atletica, staffetta 4×100

Quando gareggia: 8/9 agosto (staffetta 4×100)