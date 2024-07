Lorenzo Musetti può sognare le ATP Finals? Risalita perentoria nella Race e gli scenari a Wimbledon

Lorenzo Musetti si è spinto fino alle semifinali di Wimbledon 2024, terzo Slam della stagione che va in scena sull’erba londinese. Il tennista italiano si è guadagnato la possibilità di fronteggiare il serbo Novak Djokovic nell’incrocio che andrà in scena venerdì 12 luglio e cercherà una nuova impresa: si tratta del miglior risultato ottenuto in carriera in uno Slam, tra l’altro su una superficie che fino a poche settimane fa sembrava essergli indigesta.

Grazie ai risultati ottenuti negli ultimi dieci giorni, Lorenzo Musetti ha recuperato ben otto posizioni nella ATP Race, ovvero la classifica internazionale che tiene in considerazione esclusivamente i risultati ottenuti durante la stagione in corso. Il 22enne occupa attualmente il 14mo posto in graduatoria con all’attivo 1.920 punti e può concretamente sognare la qualificazione alle ATP Finals, ovvero il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto giocatori del mondo.

Al momento il numero 8 è il gerco Stefanos Tsitsipas (2.565 punti), a cui Musetti si avvicinerebbe sensibilmente in caso di vittoria contro Djokovic, visto che si spingerebbe a 2.420 punti. Nel caso in cui alzasse al cielo il trofeo, l’azzurro planerebbe a 3.120 punti diventando addirittura il numero 6 della Race, attualmente guidata da Jannik Sinner (6.200 punti, nei fatti già alle Finals) davanti al tedesco Alexander Zverev (4.786), allo spagnolo Carlos Alcaraz (4.750) e al russo Daniil Medvedev (4.000) che domani si incroceranno in semifinale.