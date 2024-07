LIVE Tuffi, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: tutti a caccia dei cinesi per la medaglia d’oro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale dei tuffi dalla piattaforma 10 metri sincro maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Si tratta della seconda gara che assegna medaglia in queste Olimpiadi dopo la finale dal trampolino 3 metri sincro al femminile vinta dalla Cina davanti a Stati Uniti e Gran Bretagna, con le azzurre in quarta posizione. Italia che non sarà presente in questa finale che vede una sola grande favorita, ossia la Cina. Nessuno sembra in grado di poter andare ad attaccare la coppia formata da Junjie Lian e Hao Yang.

Pretendenti seri alla medaglia sono senza dubbio i britannici Thomas Daley e Noah Williams così come i messicani Kevin Berlin Reyes e Randal Willars Valdez, che si giocheranno verosimilmente il bronzo con Australia (Domonic Bedggood e Cassiel Rousseau) e Canada (Ryan Wiens e Nathan Zsombor-Murray). Sarà probabilmente comparsata per la coppia francese.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della finale dei tuffi dalla piattaforma 10 metri sincro maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Si comincia alle 11.00. Buon divertimento!