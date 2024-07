LIVE Tuffi, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: Pellacani/Bertocchi provano a regalare la prima medaglia all’Italia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale dei tre metri sincro femminili alle Olimpiadi di Parigi 2024. Si apre il programma olimpico dei tuffi ed oggi si assegnano le prime medaglie.

L’Italia sogna di conquistare la prima medaglia con Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi. La coppia azzurra si presenta sul trampolino con ambizioni e sicuramente con la possibilità di salire su quel podio già centrato più volta agli Europei e ai Mondiali. Servirà la gara perfetta e forse qualche aiuto dalle altre coppie, in una lotta per i due posti sul podio dietro alla Cina comunque apertissima.

Ovviamente per la medaglia d’oro le grandissime favorite sono le cinesi Chen Yiwen e Chang Yani. Le principali candidate al podio sono poi le australiane Madison Keeney/Anabelle Smith e le americane Sarah Bacon/Kassidy Cook. Non bisogna nemmeno dimenticare le britanniche Scarlett Mew Jensen/Yasmin Harper, le ucraine Anna Pysmenska/Viktoriya Kesar e le tedesche Lena Hentschel/Jette Muller. In gara anche le francesi Nais Gillet/Juliette Landi.

La finale dei tre metri sincro femminili di Parigi 2024 comincerà alle 11.00. Seguite la nostra DIRETTA LIVE per non farvi perdere nulla di questa Olimpiade: buon divertimento, vi aspettiamo!