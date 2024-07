LIVE Musetti-Fritz, Wimbledon 2024 in DIRETTA: l’azzurro sogna di sovvertire il pronostico

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del quarto di finale di Wimbledon tra Lorenzo Musetti e l’americano Taylor Fritz. Quarto confronto diretto tra i due con lo statunitense avanti per 2-1. Tre mesi fa sulla terra rossa di Montecarlo l’unica vittoria del toscano, che si impose con un duplice 6-4. Il vincente del match troverà in semifinale uno tra il serbo Novak Djokovic e l’australiano Alex De Minaur.

Musetti, ventiduenne di Carrara, al termine di una parentesi sulla terra non entusiasmante sta esprimendo il suo miglior tennis sui verdi prati europei. Il toscano ha raccolto brillantemente prima la semifinale nell’ATP 250 di Stoccarda, poi la finale nel prestigioso ATP 500 del Queen’s in quel di Londra. A Wimbledon ha sconfitto in quattro parziali all’esordio il francese Lestienne, per poi superare in 5 combattuti set l’arcigno Luciano Darderi prima di avere la meglio in 4 set di un combattivo Francisco Comesana e di rimontare l’iniziale set di svantaggio al bombardiere transalpino Mpetshi Perricard.

Dal canto suo Fritz, ventisettenne di Rancho Palos Verdes (California, Stati Uniti d’America), arriva al quarto di finale con il morale a mille dopo la stupenda rimonta contro il tedesco Alexander Zverev. Il californiano, sotto 2-0, è riuscito a riemergere dalle sabbie mobili mostrando un tennis di altissima qualità. Percorso solidissimo per il numero 12 del ranking ATP, che prima dell’ottavo aveva lasciato per strada soltanto un set.

Il quarto di finale di Wimbledon 2024 tra Lorenzo Musetti e l'americano Taylor Fritz sarà il secondo incontro sul Court 1 dalle 14.00 dopo Krejcikova-Ostapenko.