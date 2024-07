LIVE Canottaggio, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: l’Italia sogna in grande nel quattro di coppia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del canottaggio ai Giochi della XXXIII Olimpiade. Quest’oggi si assegnano le prime medaglie di questo torneo a cinque cerchi con le prime due finali A. L’Italia si gioca subito una carta pesante nel quattro di coppia maschile.

Alle 12.26 circa Luca Rambaldi, Andrea Panizza, Luca Chiumento e Giacomo Gentili andranno alla caccia di una preziosa medaglia. I 4 azzurri hanno dimostrato la loro grande forma nelle batterie in cui hanno ottenuto il secondo tempo (5:43.31) dietro solamente ai Paesi Baschi i quali hanno stoppato il cronometro in 5:41.69. A seguire ci sarà la finale del quattro di coppia femminile che non vede al via alcuna imbarcazione azzurra.

Prima di assegnare i due titoli ci saranno le semifinali di quattro eventi. L’Italia sarà al via del due senza maschile (Davide Comini e Giovanni Codato) e del doppio pesi leggeri maschili (Stefano Oppo e Gabriel Soares). Non ci saranno rappresentanti italiani nelle rispettive gare al femminile. Tra l’ultima semifinale e la prima finale A ci sarà la finale B del quattro di coppia maschile.

La giornata inizierà alle 10.34 con il due senza maschile mentre la prima finale inizierà alle 12.26. L’intero evento sarà visibile in streaming su Discovery Plus. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della giornata del canottaggio ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Buon divertimento!