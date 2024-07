LIVE Canottaggio, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: iniziano le batterie, c’è il quattro di coppia azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima giornata di gare delle Olimpiadi di Parigi 2024 per quel che riguarda il canottaggio. Allo Stadio nautico di Vaires-sur-Marne iniziano le batterie con tre equipaggi azzurri che proveranno ad approdare in semifinale. Si partirà alle 9.00 con i singoli in cui nessun atleta italiano ha ottenuto il pass per i Giochi parigini.

Programma che entrerà nel vivo per la spedizione tricolore a partire dalle 11.30, quando inizieranno le batterie del doppio maschile. Nicolò Carucci e Matteo Sartori figurano nella heat numero 2 e se la vedranno con gli equipaggi di Croazia, Norvegia e Romania. Sarà poi la volta del doppio femminile composto da Clara Guerra e Stefania Gobbi. Durissima la batteria numero uno per le azzurre, che remeranno in compagnia di Olanda, Nuova Zelanda, Stati Uniti e Gran Bretagna.

Ad ora di pranzo l’importantissima heat del quattro di coppia maschile. Italia presente nella seconda batteria con Rambaldi, Panizza, Chiumento e Gentili impegnati contro Estonia, Svizzera e Polonia. Il programma si concluderà poi con le due heat del quattro di coppia femminile in cui purtroppo non ci sarà l’equipaggio italiano.

La prima giornata olimpica di canottaggio inizierà alle 9.00. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Raisport, Eurosport e Sky, ed in streaming su Raiplay, Discovery+ e DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta batteria per batteria dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!