LIVE Canoa slalom, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: Raffaello Ivaldi è quarto in batteria, Stefanie Horn settima, azzurri in semifinale

19.20 Al maschile invece ottime le sensazioni destate da Raffaello Ivaldi, il veronese ha infatti chiuso al quarto posto nella graduatoria delle batterie della canadese.

19.17 Buona la seconda prova dell’azzurra Stefanie Horn, l’italo-tedesca è riuscita a riscattare l’opaca prima manche risalendo fino alla settima posizione grazie ad una buona discesa sporcata soltanto da una penalità di due secondi.

19.14 Jessica Fox dunque si conferma la favorita per il gradino più alto del podio, finali in programma nella giornata di domani, alle 15.30 in programma le semifinali, alle 17.45 la finale.

19.11 92.18 per Fox che chiude al primo posto queste batterie dando un segnale chiaro per la giornata di domani. L’azzurra Stefanie Horn chiude dunque settima.

19.09 94.95 per la tedesca Funk che sale in quinta piazza, l’australiana Jessica Fox chiuderà questa giornata della canoa slalom,

19.06 La francese Prigent ferma il cronometro a 93.25, si migliora ed è seconda.

19.04 93.03 per la polacca Zwolinska che va in testa facendo scalare Stefanie Horn in sesta posizione.

19.02 95.43 per l’azzurra che nonostante due secondi di penalità alla prima porta risale fino alla quinta posizione, buona dunque la prova di Horn.

19.00 93.93 per la slovena Tercelj che è seconda, ora Stefanie Horn che proverà a migliorare la sua attuale diciannovesima posizione provvisoria.

18.57 Si migliora anche la spagnola Chourraut che ora è nona con 96.33, ora la slovena Eva Tercelj poi toccherà a Stefanie Horn.

18.54 L’austriaca Kuhnle si migliora (95.67) si migliora e sale in quinta piazza provvisoria prima della discesa delle ultime sette atlete.

18.51 95.95 per la britannica Kimberley Woods che si migliora e sale in settima posizione.

18.49 La slovacca Mintalova non si migliora e resta quinta.

18.47 100.61 per l’olandese Wegman che non si migliora e resta dodicesima.

18.44 98-51 per l’andorrana Doria che non si migliora e resta sesta.

18.43 Mancano dodici atlete, tra cui l’azzurra Stefanie Horn, per chiudere questa seconda manche del kayak femminile.

18.41 96.88 per la brasiliana Satila che scalza la stessa Jones dall’ottava piazza.

18.40 La neozelandese Jones si migliora (97.13) ed è ottava.

18.37 93.84 per Evy Leibfarth (Usa) che va in testa.

18.34 Si migliora l’ucraina US che con 98.65 è tredicesima.

18.32 94.49 per Antonie Galuskova (Repubblica Ceca) che balza in testa.

18.29 La svizzera Alena Marx ferma il cronometro a 98.22, si migliora ed è undicesima.

18.27 L’algerina Bouzidi chiude in 99.50 restando in quattordicesima piazza senza migliorarsi.

18.24 107.16 per la giapponese Yazawa che non si migliora e resta ventunesima.

18.22 115.93 per Corcoran che si migliora ma non abbastanza per rientrare nella zona di qualificazione, passa dunque Betteridge così come tutte le altre atlete che da qui alla fine concorreranno dunque solo per definire la graduatoria di queste batterie.

18.19 106.21 per la canadese Betteridge (106.21) che si migliora e resta ventiduesima, per la qualificazione dovrà attendere la prova dell’irlandese Corcoran.

18.17 117.93 per la taiwanese Chang che non si migliora ed è ventitreesima, e dunque fuori.

18.15 120.93 per la messicana Reinoso che si migliora ma resta ventiquattresima ed è dunque la prima esclusa dalle semifinali.

18.12 Partita la seconda run del kayak femminile, si migliora la cinese Li (101.63) che sale in diciottesima posizione (passeranno in semifinale le prime 22).

18.05 La seconda run del kayak femminile partirà alle 18.10, Stefanie Horn proverà a riscattarsi dopo una prima prova sottotono.

18.02 Si ripartirà tra una decina di minuti con la seconda manche del kayak femminile che chiuderà il programma di giornata.

17.59 Non si migliora Savsek che resta quattordicesimo, si chiude dunque anche la seconda manche della qualificazione della canadese maschile, quarto posto per Raffaello Ivaldi che avanza in semifinale.

17.57 88.78 per Nicolas Gestin che si migliora restando in testa.

17.55 Restano Gestin (Francia) e Savsek (Slovenia) per chiudere la seconda manche.

17-52 94.91 per lo slovacco Benus che sale all’undicesimo posto.

17.49 L’azzurro ferma il cronometro a 94.96 non migliorandosi e restando in quarta piazza.

17.47 E’ il momento di Raffaello Ivaldi.

17.44 95.08 per il britannico Adam Burgess che non si migliora e resta secondo.

17.42 97.74 per il ceco che resta undicesimo.

17.39 Tocca a Lukas Rohan (Repubblica Ceca).

17.36 99.93 per l’irlandese Jegou che sale al quindicesimo posto strappa dunque il pass per le semifinali, definiti dunque i 16 qualificati, da qui in poi ci sarà dunque solo da definire la graduatoria finale di queste batterie.

17.33 98.44 per il croato Marinic che non si migliora ma resta terzo.

17.30 92.14 per il senegalese Burhis che si migliora e sale in quinta piazza provvisoria.

17.27 94.69 per lo statunitense Eichfeld che si migliora e sale in decima posizione.

17.25 Anche il canadese Alex Baldoni non si migliora e resta quattordicesimo strappando però la qualificazione.

17.22 110.93 per Otten (Paesi Bassi) che non si migliora e resta sedicesimo a rischio qualificazione, servirà attendere la seconda prova dell’irlandese Jegou.

17.19 99.59 per il giapponese Haneda che non si migliora ma resta undicesimo ed è quindi il primo qualificato per la semifinale.

17.18 119.per Rezanejad (Atleti Olimpici Rifugiati).

17.15 130.02 per il tunisino Jemai che resta ventesimo.

17.12 Riparte la C1 maschile con il brasiliano Goncalves che si migliora (104.48) ma resta diciottesimo e non riuscirà quindi a qualificarsi (passano i primi 16).

17.09 Si proseguirà tra pochi minuti con la seconda manche della canadese maschile.

17.06 Prova non brillante quella dell’azzurra che ha tremato per una presunta porta mancata.

17.03 Stefanie Horn chiude dunque al quindicesimo posto questa prima manche, si qualificheranno in semifinale le prime 22 (migliori tempi) delle prime due manche.

17.00 95.20 per Jessica Fox che è seconda dietro alla francese Prigent, si chiude dunque questa prima manche del K1.

16.59 97.15 per la tedesca Funk che è sesta, l’australiana Jessica Fox chiuderà questa prima manche di kayak femminile.

16.56 94.67 per la francese Prigent che balza in testa tra il boato del pubblico di casa.

16.54 96.33 per Zwolinska che è terza, tolto l’asterisco a Stefanie Horn che è ora dodicesima.

16.53 Mancano quattro atlete per chiudere questa prima manche: Zwolinska (Polonia), Prigent (Francia), Funk (Germania), Fox (Australia).

16.52 99.64 per l’azzurra che chiude undicesima con asterisco per un salto di porta.

16.50 E’ il momento di Stefanie Horn.

16.48 101.06 per Chourraut che è decima.

16.45 L’austriaca Kuhnle è settima in 98″24, ora Chourraut (Spagna), Tercelj (Slovenia), poi toccherà di nuovo all’azzurra Stefanie Horn.

16.43 Woods è quinta in 97″31.

16.40 Tocca al britannico Kimberley Woods.

16.37 95.67 per la slovacca Mintalova.

16.34 95.93 per l’andorrana Doria che va in testa.

16.32 98.83 per la brasiliana Ana Satila.

16.30 Siamo arrivati a metà del lotto, mancano ancora otto atlete prima di Stefanie Horn.

16.29 100.90 per la neozelandese Luuka Jones che è quinta.

16.27 Seconda piazza provvisoria per la statunitense Evy Leibfarth (97.24).

16.25 L’ucraina Us è quarta in 100.92.

16.22 96.42 per la ceca Galuskova che va in testa.

16.20 Alena Marx è seconda in 102.13.

16.18 Bouzidi vola in testa in 99.41. E’ il momento della svizzera Alena Marx.

16.15 159.62 per Corcoran, ora Bouzidi (Algeria).

16.10 106.45 per la canadese Betteridge, ora l’irlandese Madison Corcoran.

16.08 109.92 per la taiwanese Chang.

16.05 122.40 per Reinoso.

16.02 110.39 per Shiting Li. Ora la messicana Sofia Reinoso.

15.58 La prima a scendere sarà la cinese Li.

15.55 Si proseguirà ora con le batterie del kayak femminile.

15.49 97.04 pe Savsek che è dodicesimo, si chiude la prima run del c1 maschile.

15.46 89.90 per Nicolas Gestin che balza in testa, lo sloveno Benjamin Savsek chiuderà questa prima run.

15.44 92.19 per lo spagnolo Trave che è quarto alle spalle di Ivaldi.

15.41 100.28 per lo slovacco Benus Matej, restano Miquel Trave (Spagna), Nicolas Gestin (Francia) e Benjamin Savsek (Slovenia).

15.39 Ivaldi ferma il cronometro a 91.90 ed è terzo prima degli ultimi quattro atleti.

15.36 92.44 per il tedesco Sideris Tasiadis che è terzo, è il momento dell’azzurro Raffaello Ivaldi.

15.35 90.87 per il britannico Adam Burgess che va in testa.

15.33 Ricordiamo che saranno i primi sedici classificati al termine di prima e seconda run a qualificarsi per la semifinale, tra poco toccherà a Raffaello Ivaldi.

15.30 94.19 per Carter che si issa in terza piazza provvisoria.

15.27 102.67 per Jegou che è ottavo, ora l’australiano Tristan Carter.

15.24 91.61 per Marinic, ora Liam Jegou (Irlanda).

15.21 94.08 per il polacco Hedwig che sale in testa, tocca a Matija Marinic (Croazia).

15.19 Bourhis ferma il cronometro a 94″68 e va in testa.

15.18 99.84 per Eichfeld che sale in terza piazza provvisoria, ora il senegalese Yves Bourhis.

15.15 97.32 per Baldoni che è secondo dietro ad Haneda, ora Casey Eichfeld (Stati Uniti).

15.12 101.92 per Otten, ora è il momento di Alex Baldoni (Canada).

15.09 96.82 per Haneda che va in testa, tocca all’olandese Joris Otten.

15.07 116.16 per Rezanejad, ora il giapponese Takuya Haneda.

15.04 128.42 per Jemai, il prossimo sarà Amir Rezanejad (Atleti Olimpici Rifugiati).

15.03 Goncalves chiude in 111.07, ora il tunisino Salim Jemai.

15.00 Parte la prima run della canadese maschile, il primo a scendere sarà il brasiliano Pedro Goncalves.

14.50 Dieci minuti al via, si partirà con le batterie del C1 maschile, per l’Italia ci saranno Raffaello Ivaldi al maschile e Stefanie Horn al femminile.

14.35 Si partirà con le prime due run di kayak femminile e canadese maschile.

14.30 Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla prima giornata della canoa slalom alle Olimpiadi di Parigi 2024.

