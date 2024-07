LIVE Arnaldi-Fils, Olimpiadi Parigi tennis in DIRETTA: c’è un idolo di casa sulla strada del ligure

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del primo turno del torneo maschile di tennis delle Olimpiadi di Parigi 2024 tra Matteo Arnaldi ed il francese Arthur Fils. Sui leggendari campi del Roland Garros il ligure sfida l’idolo di casa che recentemente ha trionfato nell’ATP 500 di Amburgo. Quinto confronto diretto in poco più di un anno tra i due, con l’azzurro avanti per 4-0.

Arnaldi, ventitreenne sanremese, si presenta a questo appuntamento a margine di una parentesi estiva non entusiasmante. Reduce da 5 sconfitte consecutive tra prati europei ed il ritorno sulla terra rossa pre olimpica, l’azzurro vuole ritrovare il suo tennis al cospetto di un avversario invece in splendida forma e che dinanzi al pubblico di casa potrebbe trovare ulteriore slancio.

Per questo motivo Fils, ventenne di Courcouronnes (Francia), non può essere sottovalutato nonostante i 4 precedenti avversi. Vincitore di due titoli nella sua giovane carriera, il transalpino è reduce dalla straordinaria vittoria sul tedesco Alexander Zverev nella finale dell’ATP di Amburgo. Ottimo servizio e solidi colpi da fondo, il francese non disdegna sortite a rete ed improvvise accelerazioni.

L’incontro di primo turno del singolare maschile delle Olimpiadi di Parigi 2024 tra Matteo Arnaldi ed il francese Arthur Fils sarà il quinto sul Court 14 a partire dalle 12.00 dopo Vekic-Bronzetti, Errani-Zheng, Marozsan-Humbert e Muchova-Fernandez. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su RaiSport ed Eurosport, ed in streaming su RaiPlay, Discovery+ e DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e buon tennis a tutti!