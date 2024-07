Lewis Hamilton: “Correremo con un aggiornamento. Curioso di capire cosa succederà nelle prossime gare”

Determinazione. Sembra questa la parola chiave che emerge da Lewis Hamilton dopo il media day dedicato al GP del Belgio, appuntamento numero quattordici del Mondiale 2024 di Formula 1. Il pilota della Mercedes, forgiato dal trionfo di Silverstone e dal terzo posto ottenuto lo scorso fine settimana in Ungheria, è intenzionato a proseguire il suo momento positivo, lottando con le scuderie più in forma del momento.

In tal senso l’ex Campione del Mondo ha svelato che nella pista di SPA il team porterà un aggiornamento, fattore che potrebbe consentirgli un ulteriore passo in avanti dopo un inizio di stagione altamente complicato:

“Questo weekend avremo un aggiornamento – ha detto Hamilton – non vedo l’ora di provarlo in pista. È estremamente eccitante scoprire cosa ci aspetterà nelle prossime undici gare. Credo che stia vivendo un momento surreale: ma avrei mai pensato che sarei arrivato a questi numeri, ben 200 podi in Formula 1. Ma come ho detto la settimana scorsa, quando vedo le immagini del mio passato penso al contributo dato dalle persone che mi hanno accompagnato nel corso del tempo”.

Hamilton ha poi chiosato: “Credo che andando avanti mi sentirò ancora benissimo. Non mi sento vecchio, mi sento ancora molto giovane, pieno di energia e curioso del futuro. E mi piace molto lavorare con la squadra guardando nella giusta direzione”.