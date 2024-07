Leonardo Fioravanti, Olimpiadi Parigi 2024 surf: scheda e giorni di gara

Seconda partecipazione alle Olimpiadi per Leonardo Fioravanti che vorrà sfruttare la precedente esperienza per stupire in un luogo, ovvero Teahupo’o (Tahiti), dove l’anno scorso seppe salire sul gradino più basso del podio nella tappa del Championship Tour. Un percorso che gli aveva permesso di staccare il pass a Cinque Cerchi per la top-10 nel ranking. I risultati conseguiti, su tutti il secondo posto al Billabong Pipeline Masters di Oahu, nelle Hawaii, possono essere da conforto per le proprie ambizioni.

Nome: Leonardo

Cognome: Fioravanti

Luogo e data di nascita: Potenza, 19 gennaio 1995

Sport e disciplina: surf

Quando gareggia: sabato 27 luglio (primo turno), domenica 28 luglio (secondo turno), lunedì 29 luglio (terzo turno), martedì 30 luglio (quarti di finale), martedì 30 luglio (semifinali), mercoledì 31 luglio (finale bronzo), mercoledì 31 luglio (finale oro)