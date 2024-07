Larissa Iapichino vince in Diamond League! Spettacolare sigillo a Parigi, Mihambo e Spanovic attardate

Larissa Iapichino ha vinto l’ottava tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Successo di enorme prestigio per la toscana, capace di imporsi nella gara di salto in lungo andata in scena allo Stadio Charlety di Parigi con la misura di 6.82 metri (vento nullo). L’acuto è giunto al terzo tentativo, dopo un’apertura da 6.57 e un nullo, mentre a seguire sono arrivati una rinuncia, un 6.52 e un 6.54.

La figlia di Fiona May, allenata da papà Gianni, ha piazzato una bella stoccata nella capitale francese, dove tra meno di un mese andranno in scena le Olimpiadi (anche se si gareggerà allo Stade de France): l’azzurra ha tutte le credenziali per ambire a un risultato di rango ai Giochi, battagliando alla pari con le migliori interpreti della disciplina a livello mondiale. Quello odierno è il quarto sigillo in Diamond League, dopo i tre consecutivi ottenuti lo scorso anno tra Firenze, Stoccolma e Montecarlo.

Larissa Iapichino era al ritorno in gara dopo aver conquistato la medaglia d’argento agli Europei di Roma e ha siglato la terza prestazione stagionale, dopo il 6.94 valso il podio continentale e il 6.86 di Palermo. La primatista italiana indoor (6.97 lo scorso anno) si è fermata a 13 centimetri dal proprio personale all’aperto timbrato dodici mesi fa a Montecarlo e sembra essere in un’ottima condizione di forma, ancora migliorabile in vista della kermesse a Cinque Cerchi.

Oggi si è lasciata alle spalle due rivali decisamente quotate come la bulgara Plamena Mitkova (6.78) e la statunitense Quanesha Burks (6.73), mentre sono andate in difficoltà le altre due big dell’evento: la tedesca Malaika Mihambo (Campionessa Olimpica e fresca Campionessa d’Europa) ha chiuso al settimo posto con 6.60, mentre la serba Ivana Spanovic (Campionessa del Mondo) si è fermata in decima piazza con 6.17.