L’amarezza di Charles Leclerc: “La prestazione non c’è all’Hungaroring”

Amarezza nelle parole di Charles Leclerc. Un week end complicato per il monegasco in Ungheria, uno dei tanti a onor del verso parlando delle prestazioni del monegasco. Ieri l’incidente nella FP2 a non dare la necessaria serenità e oggi nuovamente alle spalle del compagno di squadra Carlos Sainz, in sesta posizione nelle qualifiche, dovendo sprecare un treno di gomme nuove nella Q2.

Fatica Charles a trovare la chimica con la SF-24, forse anche nella consapevolezza che questa macchina più di tanto non può dare: “Non sono contento, devo dire che questo week end il feeling era meglio, ma la performance non c’era“, ha dichiarato il pilota della Ferrari.

“Non è stata perfetta la gestione del time-attack, anche da parte mia, ma alla fine eravamo da quarto/quinto posto. Dobbiamo migliorare in termini di performance, visti passi avanti degli altri“, ha concluso Leclerc. Una situazione complicata, pensando poi alla gara di domani su di un tracciato come l’Hungaroring che non facilita di certo i sorpassi.

Domani si preannuncia una gara con temperature elevate e in cui anche la gestione del degrado, in particolare il surriscaldamento, sarà determinante.