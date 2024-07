Kimi Antonelli entusiasta dopo la vittoria nella Sprint di F2 a Silverstone: “Tolto un peso dalle spalle!”

Un sabato da ricordare per Kimi Antonelli. Il giovane pilota del Team Prema ha conquistato la prima vittoria nel campionato di F2, nella Sprint, a Silverstone (Gran Bretagna). Nella culla del Motorsport, al termine di una gara letteralmente folle per le condizioni meteorologiche proibitive, tante interruzioni e due Safety Car, il 17enne bolognese è riuscito a sfruttare al meglio la sua pole-position, frutto della griglia di partenza rovesciata delle qualifiche di ieri.

“Devo dire che è stato molto emozionante, davvero bellissimo. Mi sono tolto un bel peso dalle spalle, molto bello vincere. È un momento importante per continuare a migliorare“, ha dichiarato Antonelli ai microfoni di Sky Sport, tra i papabili per diventare pilota Mercedes in F1, al posto di Lewis Hamilton che dal 2025 sarà in Ferrari.

“Non è stata la stagione migliore, importante conquistare questa vittoria perché a livello di morale aiuta. Questo mi dà molta carica per domani, vediamo domani le condizioni che cambiano in continuazione“, ha concluso il giovane pilota nostrano. Chissà se questo risultato verrà considerato da Toto Wolff nella scelta definitiva per l’anno venturo.