Kim Polling, Olimpiadi Parigi 2024 judo: scheda e giorni di gara

Kim Polling torna ai Giochi Olimpici otto anni dopo la prima volta, ma in questo caso non difenderà i colori dei Paesi Bassi, bensì quelli dell’Italia. Dopo aver vinto quattro ori europei e altrettanti Masters con la Nazionale olandese, ad aprile 2024 l’IJF ha dato il via libera per il cambio di nazionalità della 33enne che vive ormai nel nostro Paese dal 2016 e risiede attualmente a San Mauro Torinese insieme al marito Andrea Regis (ex judoka) e alla figlia Aurora, nata nel maggio del 2022. A Parigi sarà un’outsider di lusso nei 70 kg, inoltre avrà un ruolo fondamentale all’interno della squadra azzurra per il Team Event.

Nome: Kim

Cognome: Polling

Luogo e data di nascita: Zevenhuizen (Paesi Bassi), 8 febbraio 1991

Sport e disciplina: judo (70 kg, Team Event)

Quando gareggia: mercoledì 31 luglio (70 kg), sabato 3 agosto (Team Event)