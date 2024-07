Kate Middleton premierà il vincitore di Wimbledon. Famiglia reale divisa: William a Berlino per gli Europei

Kate Middleton siederà in tribuna per assistere alla finale del singolare maschile di Wimbledon 2024, che andrà in scena domenica 14 luglio. Sua Altezza Reale ha deciso di prendere parte all’atto conclusivo del terzo Slam della stagione e premierà il vincitore del confronto tra il serbo Novak Djokovic e lo spagnolo Carlos Alcaraz.

La presenza della moglie del Principe William in questo imperdibile appuntamento sull’erba londinese è stato ufficializzato in una nota di Kensington Palace: “La Principessa di Galles, patrona dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club, assisterà alla finale del singolare maschile dei Championships di Wimbledon domenica 14 luglio“.

Negli ultimi mesi le apparizioni in pubblico di Kate Middleton erano state ridotte al minimo, poiché sta sostenendo delle cure contro il cancro. Nello specifico quella di domani sarà soltanto la sua seconda uscita pubblica dopo la diagnosi di tumore, ricevuta a inizio anno e resa nota ai sudditi lo scorso marzo: lo scorso mese prese parte al Trooping The Colour, la parata per celebrare pubblicamente il compleanno di Re Carlo III, suo suocero.

Sarà una giornata importante per lo sport inglese, visto che in serata l’Inghilterra affronterà la Spagna nella finale degli Europei di calcio. Il Principe William, non soltanto in quanto membro di casa reale ma anche in qualità di Presidente della Federazione calcio inglese, sarà a Berlino per sostenere la Nazionale dei Tre Leoni contro le Furie Rosse.