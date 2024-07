Judo, Olimpiadi Parigi 2024: tutti gli iscritti categoria per categoria. Italia con 13 atleti

Dopo l’ufficializzazione delle ultime riallocazioni e delle varie selezioni interne (per i Paesi che avevano 2 o più rappresentanti qualificati in una singola categoria), si è finalmente delineato il quadro dei 378 atleti che – a meno di ulteriori forfait o rinunce – parteciperanno ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 nel judo. Si sono definite dunque le entry list ufficiali delle 14 categorie di peso individuali, in attesa del sorteggio dei tabelloni.

L’Italia si presenterà alla rassegna a cinque cerchi con una delegazione di 13 judoka (7 donne e 6 uomini), avendo mancato il pass solamente tra i pesi massimi maschili. La rappresentativa azzurra sarà composta da Assunta Scutto nei 48 kg, Odette Giuffrida nei 52 kg, Veronica Toniolo nei 57 kg, Savita Russo nei 63 kg, Kim Polling nei 70 kg, Alice Bellandi nei 78 kg, Asya Tavano nei +78 kg, Andrea Carlino nei 60 kg, Matteo Piras nei 66 kg, Manuel Lombardo nei 73 kg, Antonio Esposito negli 81 kg, Christian Parlati nei 90 kg e Gennaro Pirelli nei 100 kg.

Desta scalpore ovviamente l’assenza totale di russi e bielorussi (per motivi ormai noti), mentre c’è grande attesa per il confronto stellare tra le due superpotenze della disciplina Giappone e Francia che si daranno battaglia per il primato nel medagliere. Di seguito le startlist ufficiali di ogni singola categoria nel judo alle Olimpiadi di Parigi 2024.

DONNE

CLICCA QUI PER LA STARTLIST DEI 48 KG

CLICCA QUI PER LA STARTLIST DEI 52 KG

CLICCA QUI PER LA STARTLIST DEI 57 KG

CLICCA QUI PER LA STARTLIST DEI 63 KG

CLICCA QUI PER LA STARTLIST DEI 70 KG

CLICCA QUI PER LA STARTLIST DEI 78 KG

CLICCA QUI PER LA STARTLIST DEI +78 KG

UOMINI

CLICCA QUI PER LA STARTLIST DEI 60 KG

CLICCA QUI PER LA STARTLIST DEI 66 KG

CLICCA QUI PER LA STARTLIST DEI 73 KG

CLICCA QUI PER LA STARTLIST DEI 81 KG

CLICCA QUI PER LA STARTLIST DEI 90 KG

CLICCA QUI PER LA STARTLIST DEI 100 KG

CLICCA QUI PER LA STARTLIST DEI +100 KG