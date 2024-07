Judo oggi, calendario Olimpiadi Parigi 2024: orari 31 luglio, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, mercoledì 31 luglio, andrà in scena la quinta giornata del judo in queste Olimpiadi di Parigi 2024. Sui tatami del Grand Palais Éphémère di Champ de Mars la rassegna a Cinque Cerchi regalerà non poche emozioni. Quest’oggi verranno assegnati i seguenti titoli: -70 kg donne e -90 kg uomini.

La Nazionale italiana va in cerca di riscatto dopo quanto accaduto nei giorni di questi Giochi. Bel Paese a bocca asciutta e con tanti podi sfiorati, come ieri nel caso di Antonio Esposito nei -81 kg. Ci sono stati poi i casi molto discussi degli arbitraggi dei match di Odette Giuffrida nei -52 kg e di Manuel Lombardo nei -73 kg.

Kim Polling (-70 kg) e Christian Parlati (-90 kg) cercheranno di dare un colore diverso a questa avventura italica, al momento molto oscura. L’olandese, naturalizzata italiana, sarà alla prima esperienza olimpica con i colori della Nazinale, mentre il campano vorrà mettere sui tatami le sue abilità per fare la differenza.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del judo di oggi alle Olimpiadi di Parigi 2024. I Giochi saranno trasmessi in diretta tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2, sui canali di Sky dal 251 al 257, sui Rai 2 e RaiSportHD; in diretta streaming su Discovery+ (ci sarà un canale tematico dedicato al calcio), Sky Go, NOW, DAZN, Rai Play, su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO JUDO OLIMPIADI PARIGI 2024 OGGI

Mercoledì 31 luglio

10:00-14:00 Eliminatorie -70kg donne

10:00-14:00 Eliminatorie -90kg uomini

16:00-19:00 Ripescaggi -70kg donne

16:00-19:00 Semifinali -70kg donne

16:00-19:00 Ripescaggi -90kg uomini

16:00-19:00 Semifinali -90kg uomini

16:00-19:00 Finali per il bronzo -70kg donne

16:00-19:00 Finale per l’oro -70kg donne

16:00-19:00 Finali per il bronzo -90kg uomini

16:00-19:00 Finale per l’oro -90kg uomini

AZZURRI IN GARA

Mercoledì 31 luglio: Kim Polling (-70 kg) e Christian Parlati (-90 kg)

PROGRAMMA JUDO OLIMPIADI PARIGI 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.