Judo, Odette Giuffrida in semifinale! Caccia alla terza medaglia olimpica

Prosegue senza sbavature il cammino odierno di Odette Giuffrida, che batte anche Reka Pupp in un incontro cruciale nella corsa al podio e si qualifica per la sua terza semifinale olimpica consecutiva nella categoria -52 kg in occasione dei Giochi di Parigi 2024. Nel pomeriggio la romana andrà dunque a caccia della terza medaglia a cinque cerchi della carriera, dopo l’argento di Rio 2016 ed il bronzo di Tokyo 2021.

Una delle stelle più luminose del movimento tricolore, esentata dal primo turno con un bye da n.3 del seeding, aveva superato al debutto per waza-ari al Golden Score la statunitense Angelica Delgado per poi fronteggiare ai quarti l’ungherese Pupp, sesta testa di serie del tabellone già battuta dall’azzurra tre anni fa nella finalina per il bronzo a Tokyo.

Giuffrida, avanti 4-1 nei precedenti scontri diretti e reduce dalla conquista del titolo mondiale ad Abu Dhabi, ha ribadito sul tatami la sua supremazia nella rivalità con Pupp anticipando quasi sempre l’avversaria nella fase di kumikata e trovando l’azione decisiva a 1’39” dallo scadere con un Harai-goshi-gaeshi valutato waza-ari.

Avanti nel punteggio, la 29enne ha sfruttato la sua grande esperienza per gestire la situazione senza correre rischi e neutralizzando il forcing della magiara, giocandosi anche un paio di shido per falso attacco nei secondi conclusivi del combattimento. In semifinale Odette troverà la formidabile kosovara Distria Krasniqi, oro olimpico a Tokyo nella categoria di peso inferiore e numero 2 al mondo, con all’orizzonte un’eventuale finale per l’oro contro la vincente del match Keldiyorova-Buchard o una finalina per il bronzo contro una tra Ballhaus e Pimenta (impegnate ai ripescaggi).