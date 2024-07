Judo, Odette Giuffrida approda ai quarti nei -52 kg alle Olimpiadi. Sconfitta epocale di Abe

Pur faticando più del previsto, almeno a livello di durata dell’incontro, Odette Giuffrida non stecca al debutto e accede come da pronostico ai quarti di finale nella categoria -52 kg ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. La romana, che va alla ricerca quest’oggi della terza medaglia a cinque cerchi della carriera, ha superato agli ottavi la statunitense Angelica Delgado dopo quasi 2’30” di Golden Score.

Esentata dal primo turno tramite un bye, essendo accreditata della terza testa di serie del seeding, Giuffrida ha cominciato bene il suo terzo torneo olimpico (in passato argento a Rio 2016 e bronzo a Tokyo 2021) avendo la meglio sull’esperta judoka americana classe 1990 per waza-ari con uno splendido Tomoe-nage che ha proiettato sul fianco l’avversaria.

Ai quarti di finale Odette se la vedrà con l’insidiosa ungherese Reka Pupp, già battuta tre anni fa nello spareggio per il bronzo olimpico a Tokyo, ma la notizia più importante della mattinata in questa categoria è indubbiamente la clamorosa eliminazione di Uta Abe. La fenomenale giapponese, strafavorita per la medaglia d’oro (pur non essendo testa di serie, a causa delle poche gare disputate), ha perso infatti agli ottavi contro l’uzbeka numero 1 del ranking mondiale Diyora Keldiyorova vedendo sfumare la chance di bis ai Giochi.

Abe, quattro volte campionessa iridata (a soli 24 anni) e imbattuta in competizioni individuali dal 2019, era anche passata in vantaggio dopo 2’14” per waza-ari di Uchi Mata confermando la sua classe cristallina e soprattutto la netta superiorità evidenziata negli ultimi anni. A 56″ dalla fine però Keldiyorova si è inventata la proiezione della vita, facendo atterrare la nipponica schiena a terra e mettendo a segno l’ippon della vittoria, tra lo stupore generale del pubblico e della stessa campionessa olimpica uscente (scoppiata in lacrime).