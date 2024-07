Judo, le speranze di medaglia dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024

Con una spedizione record di 13 atleti, la Nazionale italiana di judo si presenta ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 con l’obiettivo di raccogliere a piene mani quanto seminato nell’ultimo lustro. La concorrenza globale, nonostante l’assenza di russi e bielorussi, si preannuncia comunque di livello stellare ed i riflettori saranno puntati soprattutto sul testa a testa tra le superpotenze Francia e Giappone.

In questo contesto gli azzurri proveranno a ritagliarsi un ruolo da protagonisti, mettendo nel mirino possibilmente il primato tricolore di podi (4 a Sydney 2000) in una singola edizione olimpica. L’Italia può contare su almeno quattro pesanti carte da medaglia, oltre ad un paio di outsider di lusso e diversi altri elementi in grado di piazzare la zampata a sorpresa trovando magari un tabellone favorevole ed una prestazione particolarmente ispirata.

Le punte di diamante della rappresentativa nostrana sono Assunta Scutto nei -48 kg, Odette Giuffrida nei -52 kg, Alice Bellandi nei -78 kg e Manuel Lombardo nei -73 kg, tutti sicuri candidati al podio in attesa del sorteggio. Christian Parlati rappresenta invece una vera e propria mina vagante nei -90 kg, capace di uscire al primo turno ma anche di arrivare fino in fondo. Stesso discorso anche per Gennaro Pirelli nei -100 kg, una categoria di peso apertissima e senza padroni.

Speranze di medaglia leggermente inferiori poi per i vari Matteo Piras (66 kg), Antonio Esposito (81 kg), Kim Polling (70 kg), Veronica Toniolo (57 kg) ed Asya Tavano (+78 kg), con quest’ultima che potrebbe però vedere aumentare le sue quotazioni in ottica podio nel caso in cui riuscisse ad evitare la giapponese Akira Sone almeno fino ai quarti di finale. Da non sottovalutare la giovanissima Savita Russo, possibile rivelazione a sorpresa nei -63 kg, mentre Andrea Carlino è stato ripescato in extremis nei -60 kg e sogna la gara della vita per giocarsi qualcosa di importante a Parigi.

Oltre alle categorie individuali, l’Italia ha il potenziale per puntare al bronzo nel Team Event che chiuderà il programma olimpico del judo. Alle spalle delle favoritissime Francia e Giappone, gli azzurri possono competere più o meno sullo stesso piano con le altre pretendenti al podio tra cui Georgia, Brasile, Uzbekistan, Corea del Sud, Paesi Bassi e Germania.