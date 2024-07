Judo, il tabellone di Veronica Toniolo alle Olimpiadi. Strada subito in salita

Domani si terrà la terza giornata del programma del judo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, in cui una delle categorie previste sarà la -57 kg femminile. L’Italia schiera una possibile outsider per le medaglie come Veronica Toniolo, incappata però in un sorteggio da incubo che rischia di aver compromesso anzitempo le sue speranze di salire sul podio a cinque cerchi.

La precoce ventunenne triestina, capace di completare a livello giovanile la doppietta Europeo-Mondiale sia tra le cadette che tra le juniores, ha effettuato una crescita progressiva nel circuito maggiore dopo essere entrata in pianta stabile nel giro della Nazionale Senior a partire dal 2021. Nel corso del biennio di qualificazione olimpica ha raggiunto come migliori risultati 4 podi nel World Tour, distribuiti equamente tra Grand Slam e Grand Prix.

Numero 12 del ranking mondiale ed una delle prime escluse dal novero delle teste di serie, “Veve” ha pescato subito la fortissima giapponese Haruka Funakubo, tra le principali favorite per la vittoria finale del torneo. In caso di impresa al debutto contro la nipponica, Toniolo non potrebbe tirare il fiato perché si profilerebbe agli ottavi una sfida estremamente complicata con la fenomenale ucraina Daria Bilodid.

Inutile forse guardare più avanti, visto che ai quarti ed in semifinale ci sarebbero altre due big globali della categoria come la francese Sarah Cysique e soprattutto la fuoriclasse canadese Christa Deguchi. Di seguito il tabellone completo della categoria -57 kg femminile di judo alle Olimpiadi di Parigi 2024.

TABELLONE -57 KG DONNE JUDO OLIMPIADI PARIGI 2024

DEGUCHI Christa CAN bye

JIMENEZ Kristine PAN-DAHOUK Muna EOR

PERISIC Marica SRB-SHRESTHA PRADHAN M NEP

KOROMA Mariama SLE-LIEN Chen-Ling TPE

CYSIQUE SL FRA bye

ESCANO Maria GUM-ESTEVES Mariana GUI

FUNAKUBO H JPN-TONIOLO Veronica ITA

TIEBWA Nera KIR-BILODID Daria UKR

HUH Mimi KOR bye

NELSON LEVY T ISR-KAJZER Kaja SLO

GJAKOVA Nora KOS-LKHAGVATOGOO E MGL

BEURSKENS Julie NED-STARKE Pauline GER

SILVA Rafaela BRA bye

PARDAYEVA M TKM-CAI Qi CHN

LIPARTELIANI E GEO-NAIRNE Lele GBR

AMINOVA S UZB-DABONNE ZA CIV