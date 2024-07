Judo, il tabellone di Matteo Piras alle Olimpiadi. Obiettivo ripescaggio?

Domani, domenica 28 luglio, l’Italia del judo schiererà Matteo Piras nella categoria fino a 66 kg in occasione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Il piemontese si presenta per la prima volta nel contesto a cinque cerchi a 30 anni, dopo aver sgomitato a lungo nei tornei minori fino a guadagnarsi un posto fisso nella Nazionale maggiore a partire dal 2022.

Il prodotto dell’Akiyama Settimo Torinese, ormai nel pieno della maturità agonistica, si gioca quindi l’occasione della vita sulla scia di un ottimo biennio di qualificazione olimpica in cui ha conquistato tre podi Slam ed un quinto posto sia agli Europei che ai Mondiali (entrambi disputati in questa stagione). Questi risultati hanno proiettato Piras addirittura tra le teste di serie ai Giochi, da numero 8 del seeding.

Il torinese classe 1993 avrà la possibilità di rompere il ghiaccio con un primo turno abbordabile contro il peruviano Postigos, mentre agli ottavi il livello si alzerà notevolmente con l’insidioso azero Yashar Najafov (o in alternativa con il serbo Buncic). Quello sarà l’incontro spartiacque del torneo per l’azzurro, che in caso di vittoria si garantirebbe come minimo il ripescaggio.

Ad attenderlo eventualmente ai quarti di finale ci sarebbe con ogni probabilità il moldavo numero 1 del ranking mondiale Denis Vieru, avversario fortissimo ma non imbattibile per quanto visto negli ultimi mesi. In base all’esito della sfida, Piras troverebbe successivamente il fenomeno giapponese Uta Abe (in semifinale) oppure uno tra l’israeliano Shamilov ed il tagico Emomali (ai recuperi per il bronzo).

TABELLONE -66 KG JUDO OLIMPIADI PARIGI 2024

VIERU Denis MDA bye

DEMIREL M TUR-SAHA Luukas FIN

PIRAS Matteo ITA-POSTIGOS Juan PER

NAJAFOV Yashar AZE-BUNCIC Strahinja SRB

ABE Hifumi JPN bye

ALHASSANE I NIG-PONGRACZ Bence HUN

EMOMALI Nurali TJK bye

SHMAILOV Baruch ISR-BOUSHITA A MAR

MARGVELASHVILI V GEO bye

RASHNONEZHAD M EOR-KHYAR Walide FRA

GARCIA TORNE D ESP-KYRGYZBAYEV G KAZ

AN Baul KOR-BAYANMUNKH N UAE

YONDONPERENLEI B MGL bye

AIBEK UULU K KGZ-IADOV Bogdan UKR

LIMA Willian BRA-NURILLAEV Sardor UZB

PEDRO Edmilson ANG-RAHIMOV Serdar TKM