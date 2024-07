Judo, finisce subito l’avventura olimpica di Christian Parlati nei -90 kg a Parigi 2024

Christian Parlati si butta via e viene eliminato dopo 2’29” dai Giochi Olimpici di Parigi 2024 nella categoria -90 kg di judo. Una sconfitta inopinata al termine di una brutta prestazione da parte del 26enne azzurro, che si è fatto sorprendere da un avversario nettamente inferiore come lo statunitense John Jayne (qualificatosi per la rassegna a Cinque Cerchi grazie alla quota continentale e mai salito sul podio nel World Tour).

Il napoletano classe 1998, sempre tra i primi cinque classificati nelle ultime tre edizioni del Mondiale, si presentava nella capitale francese come mina vagante per il podio da testa di serie numero 8. Purtroppo però il vicecampione iridato del 2022 non è entrato in gara con un atteggiamento ottimale, subendo sempre l’iniziativa del suo avversario ed incassando uno shido per passività dopo 1’21”.

Jayne ha completato l’opera un minuto più tardi, proiettando schiena a terra Parlati con un improvviso Sumi-gaeshi e conquistando la vittoria per ippon entro il limite di tempo. Eliminazione immediata dunque dal torneo individuale per il judoka italiano, che avrà la possibilità di rifarsi (almeno parzialmente) tra pochi giorni nella gara a squadre.