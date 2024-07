Judo, Bekauri si conferma campione olimpico nei -90 kg. Croazia in trionfo con Matic

Grande spettacolo all’Arena Champ de Mars nel Final Block della quinta giornata del judo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. In un day-5 avaro di soddisfazioni per i colori azzurri, soprattutto a causa della deludente eliminazione al primo turno di Christian Parlati, a fare festa sono Georgia e Croazia con le vittorie di Lasha Bekauri nella -90 kg e di Barbara Matic nella -70 kg.

Secondo titolo olimpico consecutivo per il fenomeno georgiano, che bissa dunque il trionfo di tre anni fa a Tokyo avendo la meglio in rimonta sul giapponese Sanshiro Murao in una finale che ha confermato le aspettative della vigilia. Bekauri, ritrovatosi in svantaggio dopo un minuto, è stato in grado di ribaltare la situazione pareggiando i conti a 1’23” dalla fine e completando l’opera a pochi secondi dallo scadere con un waza-ari segnalato dagli arbitri tramite video review.

Podio completato in terza posizione dal greco Theodoros Tselidis e dal padrone di casa Maxime-Gael Ngayap Hambou (vittorioso nella finalina per il bronzo grazie alla squalifica del brasiliano Macedo), che porta la Francia a quota 7 medaglie ma ancora senza ori.

Nella -70 kg femminile è arrivato il successo della n.1 al mondo Barbara Matic, che ha dominato il torneo vincendo tre combattimenti su quattro per punteggio tecnico entro il limite di tempo e portando a casa l’ultimo grande alloro che mancava in bacheca, dopo un titolo europeo e due ori mondiali. Sconfitta nell’ultimo atto per waza-ari la tedesca Miriam Butkereit, mentre i bronzi sono stati assegnati alla belga Gabriella Willems e all’austriaca Michaela Polleres.