Jasmine Paolini: “Vedevo le finali di Wimbledon con Federer, ora ci sono arrivata io: settimane surreali”

Jasmine Paolini ha perso la finale di Wimbledon 2024, terzo Slam della stagione andato in scena sull’erba londinese. La tennista italiana ha tenuto testa alla quotata ceca Barbora Krejciikova, è riuscita a rimontare dopo un brutto primo set e ha trascinato la contesa alla terza frazione, dove però un impeccabile break piazzato dalla ex numero 2 del numero è risultato decisivo. Si tratta del secondo atto conclusivo di uno Slam chiuso con l’amaro in bocca per la tennista toscana, che poche settimane fa si era inchinata al cospetto della polacca Iga Swiatek al Roland Garros.

Jasmine Paolini è stata sconfitta con il punteggio di 6-2, 2-6, 6-4, ma la cavalcata compiuta in terra britannica certifica il suo nuovo status di big internazionale, come conferma il quinto posto nel ranking WTA e la terza piazza nella Race, con tanto di ipoteca sull’accesso alle Finals. La 28enne sarà ora chiamata a fare bella figura alle Olimpiadi di Parigi 2024, che andranno in scena tra un paio di settimane sulla terra rossa del Roland Garros.

Jasmine Paolini ha espresso le proprie sensazioni al termine dell’incontro: “Sono state settimane surreali, in questo momento sono un po’ triste ma mi sforzo di sorridere perché questo è comunque un bel giorno. Io la finale di Wimbledon la vedevo da bambina alla tv, a casa, tifando Federer, il mio preferito. E ci sono arrivata. Mi sono goduta ogni momento di questo torneo, ringrazio tutti”. Poco dopo, rivolta al suo staff in tribuna (mamma e papà, il coach Furlan, il fratello, il capitano di BJ King Cup Garbin e la compagna di doppio Errani), ha urlato in italiano: «Vi voglio bene».