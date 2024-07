Perché Jasmine Paolini non guadagna posizioni nel ranking WTA con la finale a Wimbledon. E la Schiavone…

Jasmine Paolini continua a sognare a occhi aperti: dopo aver giocato la finale del Roland Garros (persa contro la polacca Iga Swiatek), la tennista italiana ha raggiunto l’atto conclusivo anche a Wimbledon. Nel giro di poche settimane la 28enne si è guadagnata il diritto di giocare il match per il titolo in due Slam: prima sulla terra rossa di Parigi e ora sull’erba londinese, dove ha tutte le carte in regola per regalarsi un’autentica magia. Sabato pomeriggio tornerà in campo per provare ad alzare al cielo il trofeo più iconico e prestigioso, ma dovrà prima battere chi ci sarà dall’altra parte della rete: sarà la vincente del confronto tra la kazaka Elena Rybakina e la ceca Barbora Krejcikova.

Jasmine Paolini ha rafforzato la propria posizione nel ranking WTA grazie al successo ottenuto oggi in rimonta contro la croata Donna Vekic. L’azzurra è l’attuale numero 5 del mondo con 5.518 punti all’attivo: in una decina di giorni ha guadagnato due piazze e ben 1.290 punti. Il margine sulla statunitense Jessica Pegula (4.665), sulla cinese Qinwen Zheng (4.055) e sulla greca Maria Sakkari (3.925) si fa sempre più interessante, ma ora la 28enne guarda anche più in alto e ha messo nel mirino il quarto posto della graduatoria mondiale. Eguaglierebbe il miglior risultato della storia per un’italiana, ottenuto da Francesca Schiavone.

Il quarto posto, però, non potrà essere festeggiato al termine di Wimbledon: anche in caso di vittoria in finale, infatti, Paolini resterebbe in quinta posizione con 6.218 punti all’attivo, alle spalle di Rybakina (6.376, potenzialmente 6.896 qualificandosi alla finale). Per cercare di emulare il riscontro di Schiavone bisognerà inseguire altri risultati di lusso nei prossimi tornei (le Olimpiadi di Parigi 2024 non assegneranno punti, si ripartirà dopo i Giochi in Nord America).

RANKING WTA JASMINE PAOLINI

Ranking WTA con la finale a Wimbledon: quinta con 5.518 punti.

Ranking WTA con l’eventuale vittoria a Wimbledon: quinta con 6.218 punti.