Jasmine Paolini, Olimpiadi Parigi 2024 tennis: scheda e giorni di gara

Due finali Slam consecutive, il numero 5 del mondo, il numero 3 della WTA Race. Jasmine Paolini a Parigi 2024 ci arriva così, con un ruolo da protagonista assoluta che la mette a metà dello spazio che c’è tra le Big Four ed il resto del circuito femminile. Per lei le chance di medaglia importanti sono due: in singolare, dove sarà verosimilmente testa di serie numero 4 (perché la bielorussa Aryna Sabalenka non c’è), e in doppio, dove con Sara Errani sta dando il meglio soprattutto nei tornei più importanti.

Nome: Jasmine

Cognome: Paolini

Luogo e data di nascita: Castelnuovo di Garfagnana (LU), 4 gennaio 1996

Sport e disciplina: tennis, singolare femminile e doppio femminile

Quando gareggia: sabato 27 o domenica 28 luglio (1° turno singolare femminile, doppio femminile). Eventuali in singolare femminile: lunedì 29 luglio (2° turno), martedì 30 luglio (3° turno), mercoledì 31 luglio (quarti di finale), giovedì 1° agosto (semifinale), venerdì 2 agosto (finale bronzo), sabato 3 agosto (finale oro). Eventuali in doppio femminile: lunedì 29 luglio o martedì 30 luglio (2° turno), mercoledì 31 luglio (quarti di finale), giovedì 1° agosto (semifinale), domenica 4 agosto (finale bronzo o finale oro).