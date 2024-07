Jannik Sinner si rimetterà a lavoro da lunedì a Montecarlo: breve vacanza in dolce compagnia in Costa Smeralda

Necessità di staccare e di riposare. Jannik Sinner è uscito di scena prima di quello che avrebbe voluto a Wimbledon. La sconfitta contro il russo Daniil Medvedev, nei quarti di finale, è stata condizionata da uno stato di salute imperfetto che Sinner non è stato in grado di gestire, perdendo al quinto set di una partita lottata.

E così, visto anche il problema avuto, la decisione è stata quella di cancellarsi dal torneo di Bastad (Svezia), in programma la prossima settimana, e di concedersi qualche giorno di vacanza prima di prendere parte alle Olimpiadi di Parigi 2024, altro grande obiettivo in cui Jannik vuol essere protagonista.

Come riportato dalle testate più autorevoli, Sinner e la sua fidanzata Anna Kalinskaya hanno deciso di trascorrere questo breve periodo di break in Costa Smeralda. Alcuni turisti sono riusciti a riconoscere il n.1 del mondo e quindi in questo modo il giocatore tricolore vuol rigenerarsi in vista di quel che sarà. I programmi prevedono che da lunedì 15 luglio Sinner riprenderà gli allenamenti sulla terra rossa di Montecarlo.

Tutto andrà calibrato in vsta della partenza per la capitale francese prevista il 23 luglio, ricordando il sorteggio del tabellone del torneo a Cinque Cerchi previsto il 25, mentre il 27 si sarà il via alle danze. Giova ricordare che Jannik sarà anche nel draw di doppio con Lorenzo Musetti, semifinalista a Wimbledon.