Italia-Samoa, Test Match rugby 2024: programma, orario, tv, streaming

Prende il via questo weekend l’estate dei test match ovali e l’Italia di Gonzalo Quesada esordirà ad Apia venerdì 5 luglio alle 17 locali (6 italiane) contro le Samoa. Si tratta del primo dei tre match che vedranno gli azzurri impegnati in Estremo Oriente, con l’Italia che dopo le Samoa affronteranno Tonga e, infine, il Giappone.

Reduci da un Sei Nazioni più che positivo, che ha portato gli azzurri all’ottavo posto nel ranking mondiale, ora i ragazzi di Gonzalo Quesada vogliono confermarsi in un trittico da non sottovalutare. Da un lato, infatti, Samoa e Tonga sono formazioni molto fisiche, mentre il Giappone resta sempre una forte incognita, capace di colpi sorprendenti come di prestazioni mediocri.

Dall’altro, invece, per l’Italia questo luglio è una prova del nove, con la formazione azzurra che storicamente delude nei test estivi. Con la stagione al termine, una lunga stagione, più volte gli azzurri hanno messo in scena in passato prove non convincenti. Servirà, invece, un’estate di alto livello, con i giocatori più esperti a guidare i giovani che hanno la chance di mettersi in mostra per l’anno prossimo.

Inizio del match previsto alle ore 6:00 all’Apia Park di Apia. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà affidata a Sky Go e Now. Infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO TEST MATCH 2024

Venerdì 5 luglio

Ore 6:00 Samoa-Italia in diretta su Sky Sport Uno

PROGRAMMA SAMOA-ITALIA: DOVE SEGUIRLA IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno

Diretta streaming: Sky Go e Now

Diretta testuale: OA Sport