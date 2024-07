Italia-Argentina oggi in tv, amichevole volley: orario, dove vederla, programma, streaming

Oggi martedì 16 luglio (ore 21.00) l’Italia affronterà l’Argentina nella penultima amichevole prima delle Olimpiadi di Parigi 2024. La nostra Nazionale di volley maschile scenderà in campo al PalaWanny di Firenze per sfidare l’Albiceleste in quello che sarà un test importante per valutare la condizione di forma degli azzurri in vista dei Giochi. Il CT Fefé De Giorgi schiererà nuovamente i titolari designati, tenuti a riposo in occasione della parte conclusiva della Nations League e ora pronta a rodare la gamba.

Spazio dunque a tutti i big di un gruppo che ha vinto Mondiali ed Europei negli ultimi tre anni: il palleggiatore Simone Giannelli, l’opposto Yuri Romanò, gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, i centrali Gianluca Galassi e Roberto Russo, il libero Fabio Balaso. A disposizione altri elementi di spicco come il bomber Alessandro Bovolenta e il martello Mattia Bottolo, oltre al regista Riccardo Sbertoli. La partita verrà poi replicata tra un paio di giorni al PalaDozza di Bologna.

Ricordiamo che l’Italia è stata inserita nel girone delle Olimpiadi con Polonia, Brasile ed Egitto, mentre l’Argentina incrocerà Giappone, USA e Germania: le prime due classificate dei tre raggruppamenti e le due migliori terze si qualificheranno ai quarti di finale. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Argentina, amichevole di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD, in diretta streaming su Rai Play, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-ARGENTINA VOLLEY OGGI

Martedì 16 luglio

Ore 21.00 Amichevole volley maschile: Italia vs Argentina – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA ITALIA-ARGENTINA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.