Il sogno vicino a realizzarsi: una Giornata Mondiale dello Sport per educare i giovanissimi

L’idea dello International Youth Sport Day risale al 25 settembre 2021, quando, all’arrivo della nostra Staffetta 50×1000 Dantesca a Faenza, è stato presentato il Manifesto. Non è una data a caso: è il World Dream Day. Iniziativa nata nel 2012 da un’idea di una docente della Columbia University, ispirata alla frase di Walt Disney “pensa, credi, sogna e osa”.

Un anno dopo, a Ravenna, è stata formalizzata l’intenzione di realizzare il gemellaggio funzionale fra la Provincia Autonoma di Bolzano e la Provincia di Ravenna, per promuovere, in via sperimentale, la sottoscrizione del Manifesto fra gli studenti delle relative scuole. La notizia è stata spontaneamente raccolta da una studentessa, Sara Beccari. L’alunna del Liceo Giosuè Carducci di Bolzano, avendo assistito con i compagni alla presentazione fatta in classe dal professor Simone Bilotta (socio fondatore), ha quindi trasmesso il messaggio in famiglia. Il padre, Valentino Beccari, giornalista sportivo, ha voluto pertanto farci un “pezzo”. L’intervista è stata pubblicata lunedì 12 dicembre 2022 dal quotidiano Alto Adige. Subito dopo si sono aggiunti l’ITE Falcone-Borsellino e il Liceo Dante Alighieri di Bressanone.

Spontaneamente, dalla provincia di Bolzano, si è creato un modus operandi da ripetere in altre scuole, in altre province d’Italia: gli studenti parte attiva; i genitori che li sostengono; un giornalista del territorio che aiuta a divulgare l’iniziativa; un ente di promozione sportiva (e/o una benemerita del CONI) che aiuta a tenere le relazioni col territorio. Inoltre, coinvolgiamo i comitati CONI, “Sport e Salute” e CIP territoriali, gli studenti dei licei sportivi, i laureandi in Scienze Motorie, gli uffici scolastici territoriali, i comitati dei genitori presenti nelle scuole.

Ad oggi, nel “Calendario Giornate Internazionali ONU” sono riportate 200 ricorrenze, ma nessuna dedicata in modo specifico alla formazione e alla crescita dei Giovanissimi (fascia di età 3/16 anni), il momento più delicato e importante per costruire il futuro di una società moderna. Unire le forze e tutti insieme aiutare gli studenti a far proclamare dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 25th September INTERNATIONAL YOUTH SPORT DAY for Education and Growth non sarà solo un’iniziativa senza precedenti, destinata a rimanere nella storia.

Promuoverà un cambio di mentalità: lo Sport Educativo, come l’Arte, è linguaggio universale, strumento insostituibile per la Formazione e la Crescita dei Giovanissimi. Solo il buon funzionamento della Catena Educativa Sport – Scuola – Famiglie, in cui la Scuola fa da baricentro, può garantire l’efficacia del percorso educativo. Inoltre, se saranno gli studenti e le studentesse protagonisti dell’iniziativa, diventando da adulti potranno aiutare a garantire la durabilità del cambiamento a tutela dei giovanissimi che si succederanno.

Il 13 ottobre 2023, d’accordo con l’Ufficio Marketing della provincia autonoma di Trento, sono stati portati in trasferta al Festival dello Sport gli studenti del Liceo Scientifico Sportivo Alessandro Tassoni di Modena. Come puntata “zero” di un evento che si andrà a ripetere ogni anno con gli studenti dei licei sportivi di altre province e regioni d’Italia.

“Il Manifesto è documento cardine del nostro progetto che ha ottenuto l’approvazione delle persone preposte alle istituzioni sportive, territoriali e scolastiche con cui ci siamo relazionati nel tempo. Gli esiti della gestione e gli sviluppi di ogni progetto dipendono in gran parte dalle esperienze acquisite e dalle capacità dei componenti, oltre che dal piano strategico e dal coordinamento. Partiamo da uno staff tecnico-scientifico qualificato, suscettibile di allargamento in corso d’opera” ha dichiarato il primo promotore, Francesco Panigadi.